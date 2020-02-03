***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme hizmeti aldığımız uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services (Moody's) ile Şirketimiz arasındaki kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesi şirketimizin talebi doğrultusunda feshedilmiştir.Şirketimizin uluslararası derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ve Fitch Ratings ile kredi derecelendirme sözleşmeleri bulunmakta olup, bu sözleşmeler devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816803BIST