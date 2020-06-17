***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-", görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Bu kredi notu, Anadolu Efes'in güçlü marka portföyü ve ihtiyatlı sermaye yapısıyla ana pazarlarında sahip olduğu lider konumunu yansıtmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Efes'in Rusya ve Ukrayna'da gerçekleştirdiği ortaklıktaki karlılığı güçlendirmeye devam etme kabiliyetine ve Türkiye'de pazar payını ve karını stabilize etme potansiyeline yönelik olarak Fitch'in beklentileriyle desteklenmektedir. Fitch Anadolu Efes'in likidite profili açısından yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir. Şirket tarafından açıklanan 2020 yılına ilişkin temettü dağıtım teklifi Fitch'in tahminlerinde dikkate alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851581BIST