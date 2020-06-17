***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.06.2020 15:57
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-", görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Bu kredi notu, Anadolu Efes'in güçlü marka portföyü ve ihtiyatlı sermaye yapısıyla ana pazarlarında sahip olduğu lider konumunu yansıtmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Efes'in Rusya ve Ukrayna'da gerçekleştirdiği ortaklıktaki karlılığı güçlendirmeye devam etme kabiliyetine ve Türkiye'de pazar payını ve karını stabilize etme potansiyeline yönelik olarak Fitch'in beklentileriyle desteklenmektedir. Fitch Anadolu Efes'in likidite profili açısından yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir. Şirket tarafından açıklanan 2020 yılına ilişkin temettü dağıtım teklifi Fitch'in tahminlerinde dikkate alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851581
BIST
17:19110.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 10,35
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:196,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:197,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:19379,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 379,84
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|78.952.565
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|216.394.108
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.014.911
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.990.524
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|34.014.659
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.692.931
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.289.474
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,35
|956.004.698
|% 4,10
|
|GARAN
|8,15
|676.100.900
|% -0,73
|
|ASELS
|32,02
|675.416.886
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,90
|424.355.860
|% -1,55
|
|THYAO
|12,48
|394.368.280
|% -0,72
|
|IEYHO
|0,84
|357.221.838
|% -6,67
|
|IHLAS
|0,82
|183.211.492
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,90
|424.355.860
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,35
|277.416.251
|% 5,47
|
|ALBRK
|1,60
|275.208.926
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5616
|8,6046
|% -0,27
|
|Frank
|7,1752
|7,2184
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,55
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.484
|2,80
|
|Tam
|2.535
|2.548
|-0,90
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|1,40
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-0,52
|
Seans Raporu
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17:32XU100
Endeks 111, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 729.00 milyon TL de
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17:27
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17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 87 artarak (% 0.03 ) 103, 128