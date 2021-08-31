***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Anadolu Efes'in uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini ise "durağan" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BBB-", kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "A-3" olarak, görünümlerini ise "durağan" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960967BIST