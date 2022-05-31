***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarStandard & Poor's ("S&P") Anadolu Efes'in BBB- olan uzun vadeli kredi ve tahvil notlarını negatif izlemeye alırken, Şirket'in likiditesinin iyi olduğunu ve yakın vadede refinansman riskinin olmadığını değerlendirmiştir. Şirketin coğrafi olarak farklı operasyonlarda birden fazla para birimine karşı finansal ve operasyonel risklerini yönetme becerisinin de altı çizilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033676BIST