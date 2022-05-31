***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.05.2022 18:40
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Standard & Poor's ("S&P") Anadolu Efes'in BBB- olan uzun vadeli kredi ve tahvil notlarını negatif izlemeye alırken, Şirket'in likiditesinin iyi olduğunu ve yakın vadede refinansman riskinin olmadığını değerlendirmiştir. Şirketin coğrafi olarak farklı operasyonlarda birden fazla para birimine karşı finansal ve operasyonel risklerini yönetme becerisinin de altı çizilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033676
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
18:0516,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0212
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
18:0517,6263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0394
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
18:05972,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,38
|Açılış
|: 971,41
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.773.187.360
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3882
|16,4024
|% 0,14
|
|Euro
|17,5916
|17,6287
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,5992
|20,7025
|% -0,31
|
|Frank
|17,0301
|17,1327
|% -0,05
|
|Riyal
|4,3571
|4,3790
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-11,85
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,54
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,12
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,30
|