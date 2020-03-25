***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 09:47
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup, imza aşamasındadır. Buna göre, Toplu İş sözleşmenin birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine brüt 900TL/Ay ve her kıdem yılı için 5 TL zam yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranı + %3 oranında artış ve seyyanen brüt 120 TL/Ay zam yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831900
BIST
12:5990.703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.417,02
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
12:596,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
12:596,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
12:59334,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,34
|Açılış
|: 334,65
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|38.873.178
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|694.170
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|44.196
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|251.555
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|423.775
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,10
|7.478.964
|% -5,66
|
|SALIX
|5,18
|9.288
|% -4,07
|
|MRDIN
|5,15
|7.454.262
|% -3,74
|
|THYAO
|8,79
|635.664.066
|% 6,03
|
|ASELS
|23,70
|602.433.708
|% 3,77
|
|GARAN
|7,81
|522.700.018
|% 3,03
|
|ISFIN
|3,00
|195.190.002
|% 1,35
|
|YKBNK
|1,93
|175.162.397
|% 1,58
|
|ODAS
|1,29
|121.110.236
|% 1,57
|
|YKBNK
|1,93
|175.162.397
|% 1,58
|
|THYAO
|8,79
|635.664.066
|% 6,03
|
|KRDMD
|1,98
|136.560.380
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,17
|79.981.594
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6353
|7,6736
|% 1,52
|
|Frank
|6,5120
|6,5513
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6991
|1,7076
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.625
|0,33
|
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|0,23
|