***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup, imza aşamasındadır. Buna göre, Toplu İş sözleşmenin birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine brüt 900TL/Ay ve her kıdem yılı için 5 TL zam yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranı + %3 oranında artış ve seyyanen brüt 120 TL/Ay zam yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831900BIST