***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir - Seferihisar merkezli meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem sonrasında, ilk değerlendirmelerimize göre bölgedeki tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz güvende olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Fabrika ve depolarımızda faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir durum bulunmamakta olup operasyonlarımız normal şekilde devam edebilecek durumdadır. Bu zorlu süreçte etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak için hem STK Afet Koordinasyon Platformu hem de yerel yönetimlerle iletişim halinde olup girişimlerimizi başlatmış bulunuyoruz. İzmir halkı ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885279BIST