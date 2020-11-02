***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 09:04
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir - Seferihisar merkezli meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem sonrasında, ilk değerlendirmelerimize göre bölgedeki tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz güvende olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Fabrika ve depolarımızda faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir durum bulunmamakta olup operasyonlarımız normal şekilde devam edebilecek durumdadır. Bu zorlu süreçte etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak için hem STK Afet Koordinasyon Platformu hem de yerel yönetimlerle iletişim halinde olup girişimlerimizi başlatmış bulunuyoruz. İzmir halkı ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885279
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|EMNIS
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|COSMO
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|ASELS
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|877.051.977
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|THYAO
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|SISE
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|KRDMD
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|EKGYO
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|254.865.836
|% 1,74
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|SKBNK
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|236.208.003
|% 2,21
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|GARAN
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|686.787.356
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|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
|10,7960
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|Frank
|9,0966
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|1.888
|8,30
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|509
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|37,00
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|Tam
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|27,33
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|1.623
|1.665
|13,22
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|833
|6,61
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|Gümüş.Ons
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|23,96
|0,30
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|6,48
|0,14
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|37,28
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