***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 22.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikamızın bulunduğu sanayi parseli ve çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, Toybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına satılması amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu gayrimenkulün tapu devri KDV hariç toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) bedel ile 23.02.2021 tarihinde (bugün) gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911945BIST