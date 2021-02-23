***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 18:22
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce 22.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikamızın bulunduğu sanayi parseli ve çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, Toybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına satılması amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu gayrimenkulün tapu devri KDV hariç toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) bedel ile 23.02.2021 tarihinde (bugün) gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911945
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0698
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0843
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
18:05410,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,48
|Açılış
|: 410,84
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0875
|7,0908
|% 0,99
|
|Euro
|8,6106
|8,6171
|% 0,99
|
|Sterlin
|9,9336
|9,9834
|% 0,98
|
|Frank
|7,8098
|7,8569
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-2,24
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|0,11
|