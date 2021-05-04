***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Efes Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Orhun Köstem, 30 Haziran 2021 itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Dolayısı ile 1 Temmuz 2021 itibarıyla Anadolu Efes Mali İşler Direktörlüğü görevine, mevcut durumda Efes Moldova Genel Müdürü olan Sayın Gökçe Yanaşmayan'ın atanmasına karar verilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Gökçe Yanaşmayan, 2000-2002 yılları arasında denetçi olarak Arthur Andersen'da, 2002-2004 yılları arasında ise Ernst & Young şirketlerinde kıdemli denetçi olarak görev yapmıştır. Anadolu Efes'teki kariyerine 2004 yılında Efes Kazakistan Raporlama ve Bütçeleme Müdürü olarak başlayan Sn. Yanaşmayan, 2006-2010 yılları arasında Efes Breweries International‘da Finans ve İdari İşler Müdürü, 2010 - 2012 yılları arasında ise Efes Kazakistan'da Finans Direktörü olarak çalışmıştır. 2012 yılından itibaren Efes Ukrayna'da Finans Direktörü olarak görev yapmış olan Sn. Yanaşmayan, Aralık 2014 tarihinden bu yana Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Efes Moldova'nın Genel Müdür pozisyonuyla ilgili atama önümüzdeki günlerde ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934492BIST