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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2021 21:43



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

4 Mayıs tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere 1 Temmuz 2021 itibari ile Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörlüğü görevine, mevcut durumda Efes Moldova Genel Müdürü olan Sayın Gökçe Yanaşmayan'ın atanmasına karar verilmişti. Sayın Gökçe Yanaşmayan'ın atamasından dolayı boşalan Efes Moldova'nın Genel Müdürlüğü pozisyonuna ise, mevcut durumda Efes Gürcistan Ticari Direktörü olarak görev yapan Sayın Alphan Akpeçe'nin atanmasına karar verilmiştir.  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Alphan Akpeçe, kariyerine 2005 yılında Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörlüğü'nde başlamıştır. 2005 – 2014 yılları arasında Pazarlama Temsilcisi, Ürün Yöneticisi (Efes Dark & Efes Xtra), Ürün Yöneticisi (Efes Pilsen), İletişim Yöneticisi görevlerini yaptıktan sonra Efes Pilsen Pazarlama Müdürü olarak atanmıştır.  2014 – 2015 yılları arasında Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörlüğü'nde Kanal Geliştirme Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Anadolu Efes Türkiye Satış Direktörlüğü'ne geçiş yapmıştır.  2015 – 2018 yılları arasında Mağazaiçi Pazarlama ve Özel Müşteriler Geliştirme Müdürlüğü ve Ticari Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yaptıktan sonra Efes Gürcistan Ticari Direktörü olarak atanmıştır. Mayıs 2018 yılından itibaren Efes Gürcistan'da Ticari Direktör olarak görev yapmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943472


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