***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2022 18:56
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bira operasyonlarının bulunduğu Rusya ve Ukrayna ülkeleri arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Ukrayna operasyonumuzda Çernihiv, Harkov ve Mikolayiv şehirlerinde üç bira fabrikamız ve yaklaşık üç bin çalışanımız bulunmaktadır. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamaktır ve bu konuda alınabilecek tüm önlemler alınmıştır. Bunun yanı sıra, üretim tesislerimizin ve altyapımızın güvenliğini sağlamak adına önlemler alınmıştır. Bu çerçevede, bu sabah itibarıyla, Ukrayna'daki bira fabrikalarımızdaki üretim ve satış operasyonları durdurulmuştur. 2021 yılında, Ukrayna operasyonumuzun Anadolu Efes satış gelirleri içindeki payı %5, FAVÖK içindeki payı ise %2'dir. Rusya operasyonumuzda ise üretim ve satış faaliyetlerimiz devam etmektedir. 2021 finansallarımızla birlikte açıkladığımız 2022 yılına ilişkin beklentilerimiz yayınladığımız tarih itibarıyla olan koşullara dayanmaktadır. Bu nedenle, ülkeler arası durumun gelişimini önümüzdeki günlerde yakından takip ediyor olacağız. Gelişmelere bağlı olarak 2022 beklentilerimizde bazı değişiklikler olabilir. Gelişmeler hakkında yatırımcılarımız ve kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004215
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2101
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0516,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,3896
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:05849,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,04
|Açılış
|: 849,45
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
845,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0256
|14,0272
|% 1,52
|
|Euro
|15,7407
|16,0474
|% 2,49
|
|Sterlin
|18,7013
|18,7951
|% 0,24
|
|Frank
|15,0793
|15,1701
|% 0,62
|
|Riyal
|3,7223
|3,7410
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-19,08
|
|Altın Gr.
|849
|849
|0,90
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA