***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 16:30
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in BBB- olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirerek notunu BB+ seviyesine çekmiştir. Fitch ayrıca tüm notları negatif izlemeye almıştır. Şirketin faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerdeki zorlu makroekonomik ortam, not revizyonunun ana itici gücü olurken, Şirketin döviz pozisyonu da dahil olmak üzere likiditesi yeterli olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009069
BIST
16:502.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,56
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:5014,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2318
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:5016,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2916
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:50957,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 19,34
|Açılış
|: 959,06
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:48
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.265.977
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.351.174
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,08
|74.129.671
|% -6,30
|
|OZKGY
|7,40
|51.398.346
|% -5,97
|
|OZKGY
|7,40
|51.398.346
|% -5,97
|
|SKTAS
|3,12
|22.345.023
|% -5,17
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,04
|4.186.618.405
|% 4,95
|
|THYAO
|25,86
|3.136.650.931
|% -1,07
|
|SASA
|54,25
|2.152.834.470
|% -2,78
|
|TUPRS
|203,70
|1.871.538.304
|% 3,93
|
|EREGL
|34,30
|1.608.916.508
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,04
|4.186.618.405
|% 4,95
|
|DOHOL
|3,12
|635.896.598
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,13
|429.202.002
|% -2,29
|
|ODAS
|1,47
|256.018.949
|% -1,34
|
|YKBNK
|3,71
|506.719.335
|% -0,80
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8729
|14,8798
|% 1,58
|
|Euro
|16,5033
|16,6024
|% 2,14
|
|Sterlin
|19,5632
|19,6613
|% 1,67
|
|Frank
|16,0028
|16,0992
|% 1,67
|
|Riyal
|3,9605
|3,9803
|% 1,80
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|15,41
|
|Altın Gr.
|960
|961
|22,04
|
|Cumhuriyet
|6.350
|6.446
|151,00
|
|Tam
|6.325
|6.487
|176,41
|
|Yarım
|3.057
|3.138
|85,33
|
|Çeyrek
|1.533
|1.569
|42,66
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,30
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,75
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:04PKENT
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 325.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 637 adet işlem
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17:03HEKTS
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 14.22 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472, 507 adet işlem
-
17:02BAGFS
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 062 adet işlem
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 62 kaybederek (% -0.25 ) 1, 842
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, EUYO, ARDYZ, FORMT, UZERB, GRSEL, OTTO