***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in BBB- olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirerek notunu BB+ seviyesine çekmiştir. Fitch ayrıca tüm notları negatif izlemeye almıştır. Şirketin faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerdeki zorlu makroekonomik ortam, not revizyonunun ana itici gücü olurken, Şirketin döviz pozisyonu da dahil olmak üzere likiditesi yeterli olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009069BIST