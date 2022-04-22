***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 08:13
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler ışığında, Anadolu Efes ve Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev") bugün AB InBev'in AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere başladığını açıklamışlardır. AB InBev'in Bud markasının Rusya'daki üretiminin ve satışının askıya alınmasına ilişkin talebi de yapılacak anlaşmaların bir parçası olarak değerlendirilecektir.
Hem Anadolu Efes hem AB InBev satış şartları ve bağlayıcı anlaşmalar üzerinde çalışmalara başlayacak olup, ilgili duyurular süreç dahilinde usulüne uygun şekilde yapılacaktır.
Ana odağımızın çalışanlarımızın sağlığını ve esenliğini sağlamak olduğunu belirterek bölgede barışın bir an önce yeniden tesis edilmesini diliyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022817
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7171
En Düşük
14,6956
18:0515,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0194
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9707
En Düşük
15,9045
18:05923,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,70
|Açılış
|: 923,25
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
923,90
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7086
|14,7152
|% 0,09
|
|Euro
|15,9562
|15,9697
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,0994
|19,1952
|% 0,01
|
|Frank
|15,3574
|15,4499
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9106
|3,9303
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-0,12
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında