***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRusya ve Ukrayna'daki gelişmeler ışığında, Anadolu Efes ve Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev") bugün AB InBev'in AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere başladığını açıklamışlardır. AB InBev'in Bud markasının Rusya'daki üretiminin ve satışının askıya alınmasına ilişkin talebi de yapılacak anlaşmaların bir parçası olarak değerlendirilecektir.Hem Anadolu Efes hem AB InBev satış şartları ve bağlayıcı anlaşmalar üzerinde çalışmalara başlayacak olup, ilgili duyurular süreç dahilinde usulüne uygun şekilde yapılacaktır.Ana odağımızın çalışanlarımızın sağlığını ve esenliğini sağlamak olduğunu belirterek bölgede barışın bir an önce yeniden tesis edilmesini diliyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022817BIST