***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 18:38
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasında Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ("Anadolu Efes") ve Özgörkey Holding A.Ş. ("Özgörkey Holding") arasındaki AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Anadolu Etap Tarım") ilişkin anlaşmalar uyarınca Özgörkey Holding'e tanınan bazı hakların özel durum açıklamamız tarihi itibarıyla sona erdiği bilgisi verilmişti. Konuya ilişkin Rekabet Kurulu izni alınmış olup bunun sonucu olarak Anadolu Efes, Anadolu Etap Tarım'ı tek başına kontrol edebilir hale gelmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136562
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0994
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2893
|19,2939
|% 0,13
|
|Euro
|21,0238
|21,0296
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,8819
|24,0017
|% 0,37
|
|Frank
|21,2550
|21,3830
|% 0,69
|
|Riyal
|5,1266
|5,1523
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,78
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|8,60
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.535
|8.609
|30,00
|
|Yarım
|4.169
|4.212
|14,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.106
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|0,14
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|1,29
|