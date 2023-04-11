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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.04.2023 18:38
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 26 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasında Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ("Anadolu Efes") ve Özgörkey Holding A.Ş. ("Özgörkey Holding") arasındaki AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Anadolu Etap Tarım") ilişkin anlaşmalar uyarınca Özgörkey Holding'e tanınan bazı hakların özel durum açıklamamız tarihi itibarıyla sona erdiği bilgisi verilmişti. Konuya ilişkin Rekabet Kurulu izni alınmış olup bunun sonucu olarak Anadolu Efes, Anadolu Etap Tarım'ı tek başına kontrol edebilir hale gelmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136562


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