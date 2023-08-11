***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Şevki ACUNER'in istifası sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ağustos 2023 tarihinde tebliğ ettiği yazısına istinaden yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Bekir AĞIRDIR'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184622BIST