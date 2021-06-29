***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sürecin Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.06.2028Vade (Gün Sayısı) 2.557Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2355105292Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.12.20212 29.06.20223 29.12.20224 29.06.20235 29.12.20236 01.07.20247 30.12.20248 30.06.20259 29.12.202510 29.06.202611 29.12.202612 29.06.202713 29.12.202714 29.06.2028Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2028* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, KANADA, AVUSTRALYA, GÜNEY AFRİKA, JAPONYA VEYA TÜRKİYE'DE YAYINLAMA VEYA DAĞITIM İÇİN DEĞİLDİR Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28 Haziran 2021 tarihinde tertip ihraç belgesi verilen 7 yıl vadeli, 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve %3,375 kupon faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin süreç tamamlanmış olup, söz konusu Borçlanma Aracı Euronext Dublin Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmiştir. İhraca ilişkin tutarlar 29 Haziran 2021 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. ÖNEMLİ BİLGİ Bu materyaller, doğrudan veya dolaylı olarak Kanada, Avustralya, Güney Afrika veya Japonya'da dağıtılamaz. Bu materyaller, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki menkul kıymetleri satın almak veya bunlara kaydolmak veya başka bir şekilde yatırım yapmak için herhangi bir teklif veya öneri oluşturmaz. Burada bahsedilen menkul kıymetler, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası") kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Menkul kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerinden muafiyet veya bunlara tabi olmayan bir işlemin söz konusu olduğu haller haricinde, ABD'de veya ABD'li kişilerin hesabına veya yararına (Menkul Kıymetler Yasası kapsamında S Yönetmeliği'nde (Regulation S) tanımlandığı üzere) teklif edilemez veya satılamaz. ABD'de menkul kıymetlerin halka arzı olmayacaktır. Tahvillerin ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 21 Mayıs 2021 tarihinde onaylanan ihraç belgesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın ("32 Sayılı Karar") 15(b) Maddesi ve VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile uyumlu olarak yalnızca Türkiye dışında ihraç edilmek üzere onaylanmıştır. SPK onayı uyarınca, Tahvillerin (veya intifa haklarının) Türkiye'de tahsisli satışı veya halka arz yoluyla satışı veya ihracı sayılabilecek herhangi bir işleme konu olmaması şartıyla, Tahvillerin satışına ve ihracına izin verilmiştir. 32 Sayılı Karar'ın 15(d)(ii) Maddesi uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından talep olmaksızın gerçekleştirilmiş offshore işlemlerde Tahvillerin (veya intifa haklarının) alımı veya satımı konusunda, Türkiye dışındaki finansal piyasalarda bu Tahvillerin (veya intifa haklarını) alınıp satılması ve bu işlemlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisans verilen bankalar ve/veya SPK düzenlemelerine göre yetkilendirilmiş aracı kurumlar aracılığıyla yapılması ve satın alma bedelinin bu tür lisanslı Türk bankaları aracılığıyla aktarılması şartıyla, herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu nedenle, Türkiye'de yerleşik kişiler, Tahvilleri (veya intifa hakkını) satın alırken lisanslı Türk bankalarını veya lisanslı Türk aracı kurumlarını kullanmalı ve satın alma bedelini lisanslı Türk bankaları aracılığıyla aktarmalıdır. Tahviller İstanbul Borsası'na (Borsa İstanbul A.Ş.) kote değildir. Bu duyuru yalnızca (i) Birleşik Krallık dışında bulunan kişilere (ii) 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası'nın (Finansal Promosyon) 2005 tarihli Karar'ın("Karar") 19(5) Maddesi kapsamına giren yatırım uzmanları (iii) Kararların 49(2)(a) ila (d) fıkrası kapsamına giren yüksek değerli kuruluşlar ve (iv) yasal olarak iletilebilecek diğer kişileri (yukarıda (i), (ii), (iii) ve (iv)'de belirtilen tüm kişiler birlikte "ilgili kişiler" olarak anılacaktır) hedef almakta yalnızca bunlara iletilmektedir. Menkul kıymetleri satın almak, bunlara kaydolmak veya başka bir şekilde elde etmek için herhangi bir davet, teklif veya anlaşma yalnızca ilgili kişilerle yapılacaktır. İlgili kişi olmayan herhangi bir kişi, bu duyuruya ve içeriğine itibar etmemeli veya buna göre hareket etmemelidir. Avrupa Ekonomik Bölgesi'nin herhangi bir üye ülkesinde, bu duyuru, AB 2017/1129 İzahname Yönetmeliği ("İzahname Yönetmeliği") anlamında yalnızca söz konusu üye devletteki nitelikli yatırımcılara yöneliktir ve yalnızca bu kişileri hedef almaktadır ve nitelikli yatırımcı olmayan kişiler bu duyuruya veya içeriğine itibar etmemeli veya buna göre hareket etmemelidir. Bu duyuru, Birleşik Krallık'ta, 2018 Avrupa Birliği (Çekilme) Yasası uyarınca iç hukukun bir parçasını oluşturduğundan İzahname Tüzüğü anlamında yalnızca nitelikli yatırımcılara yöneliktir ve yalnızca bu kişileri hedef almaktadır ve nitelikli yatırımcı olmayan kişiler bu duyuruya veya içeriğine itibar etmemeli veya buna göre hareket etmemelidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944840BIST