***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN ÇAKA Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Elektronik Mühendisi AGHOL Anadolu Grubu Holding A.Ş. Mali İşler BaşkanıNUSRET ORHUN KÖSTEM Anadolu Efes Mali İşler Direktörü Makine Mühendisi Coca-Cola İçecek A.Ş. Orta Doğu ve Pakistan Bölge Direktörü, Coca-Cola İçecek A.Ş. Mali İşler DirektörüAHMET TUĞRUL AĞIRBAŞ Efes Türkiye Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Anadolu Efes Satış Organizasyonu Dönüşüm Lideri, Anadolu Efes Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü, Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel MüdürüDMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliGÖKÇE YANAŞMAYAN Efes Moldova Genel Müdürü Ekonomist Efes Ukrayna Finans DirektörüERTAN KURT Efes Gürcistan Genel Müdürü EkonomistÜMİT ÖMER ÖĞÜN Efes Kazakistan Genel Müdürü Mühendis Efes Ukrayna Genel MüdürüDANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama DirektörüYILDIRAY EFİL Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Grup Etik YöneticisiULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim MüdürüBANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm KoordinatörüMURAT ÖZKAN Grup İş Çözümleri Teknolojileri Direktörü Bilgisayar MühendisiSTEFAN LUSTIG Grup Tedarik Zinciri Direktörü Mühendishttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816805BIST