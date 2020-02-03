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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2020 19:04
GÜNCEL HABERLER



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN ÇAKA Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Elektronik Mühendisi AGHOL Anadolu Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı
NUSRET ORHUN KÖSTEM Anadolu Efes Mali İşler Direktörü Makine Mühendisi Coca-Cola İçecek A.Ş. Orta Doğu ve Pakistan Bölge Direktörü, Coca-Cola İçecek A.Ş. Mali İşler Direktörü
AHMET TUĞRUL AĞIRBAŞ Efes Türkiye Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Anadolu Efes Satış Organizasyonu Dönüşüm Lideri, Anadolu Efes Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü, Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel Müdürü
DMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
GÖKÇE YANAŞMAYAN Efes Moldova Genel Müdürü Ekonomist Efes Ukrayna Finans Direktörü
ERTAN KURT Efes Gürcistan Genel Müdürü Ekonomist
ÜMİT ÖMER ÖĞÜN Efes Kazakistan Genel Müdürü Mühendis Efes Ukrayna Genel Müdürü
DANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama Direktörü
YILDIRAY EFİL Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Grup Etik Yöneticisi
ULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim Müdürü
BANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm Koordinatörü
MURAT ÖZKAN Grup İş Çözümleri Teknolojileri Direktörü Bilgisayar Mühendisi
STEFAN LUSTIG Grup Tedarik Zinciri Direktörü Mühendis




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816805


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CELHA 9,96 4.624.450 % 20,00  
RYSAS 8,49 18.982.194 % 19,92  
RYGYO 7,78 9.645.475 % 19,88  
ISATR 253.000,00 253.000 % 15,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7512 7,7901 % -1,63  
Frank 6,1699 6,2070 % -0,31  
Riyal 1,5903 1,5983 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 -9,89  
Altın Gr. 303 303 -2,03  
Cumhuriyet 2.009 2.040 -11,00  
Tam 2.001 2.051 -9,78  
Yarım 967 992 -4,73  
Çeyrek 485 496 -2,36  
Gümüş.Ons 17,64 17,68 -0,37  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,07  
B. Petrol 54,74 54,74 -1,88  
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