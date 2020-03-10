***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNusret Orhun Köstem Anadolu Efes Mali İşler Direktörü 0 216 586 8000 orhun.kostem@anadoluefes.comAslı Kılıç Demirel Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 0 216 586 8072 asli.kilic@anadoluefes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206237 / 701313Sibel Turhan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 0 216 586 2508 sibel.turhan@anadoluefes.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 26.06.2000 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 7.26 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.04.2017 İcrada Görevli Değil Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü, Efes Moldova Genel Müdürü Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiJASON GERARD WARNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil AB InBev Avrupa Bölgesi Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSALİH METİN ECEVİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.04.2009 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.05.2007 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Şişecam, Arçelik, Pegasus Hava Yolları, DO & CO Aktiengesellschaft (Viyana), Global İlişkiler Forumu, Koç Holding Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.04.2016 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBARIŞ TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Koç Üniversitesi - Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Danışma Kurulu Üyesi - EM Lyon, Nottingham Business School Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826549 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıUĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi - AG Anadolu Grubu Holding, Coca-Cola İçecek A.Ş., Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş., SAMUMED Biyoteknoloji Şirketi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826549 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - Ukrayna Business Ombudsman Konseyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili - American Chamber of Commerce, Yönetim Kurulu Başkanı - NPC UkrEnergo Yönetim Kurulu Üyesi - Migros, Tekfen Holding, PSJC UkrZaliznytsia Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826549 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiİZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826549 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEfes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. Türkiye - pazarlama satış ve dağıtım şirketi 45.000.000,00 45.000.000,00 TRY 100 Anadolu Efes'in ürettiği ve ithal ettiği ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımını yapar.Efes Breweries International N.V. Yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren holding şirketi 2.122.519.035,00 2.122.519.035,00 EUR 100 Yurtdışı bira faaliyetlerini yönetirCoca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) Türkiye ve Yurtdışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi 254.370.782,00 127.835.359,00 TRY 50,26 İştirak ilişkisiCoca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) Coca-Cola ürünlerinin satış ve dağıtımı 2.998.566,00 1.506.686,00 TRY 50,25 İştirak ilişkisiCypex Co.Ltd. KKTC'de bira, pazarlama, satış ve dağıtımı 1.054.900,00 1.054.795,00 TRY 99,99 KKTC'de Anadolu Efes'in ürünlerinin pazarlama. satış ve dağıtımını yapar.Anadolu Bilişim Hiz.A.Ş. Bilişim hizmetleri 55.584.000,00 607.393,00 TRY 1,09 Uzun Vadeli Finansal Yatırımİtaş İzmir Teknopark Tic. A.Ş. 200.000,00 12.000,00 TRY 6,00 Uzun Vadeli Finansal YatırımEfes Deutschland GMBH Bira pazarlaması ve dağıtımı 4.100.000,00 4.100.000,00 EUR 100 Almanya'da bira pazarlama ve dağıtımı yapar.AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. Meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi ve satışı ve taze meyve satışı 664.157.500,00 476.203.427,00 TRY 71,70 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826571BIST