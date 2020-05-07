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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.05.2020 18:24
GÜNCEL HABERLER



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. Türkiye - pazarlama satış ve dağıtım şirketi 45.000.000,00 45.000.000,00 TRY 100 Anadolu Efes'in ürettiği ve ithal ettiği ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımını yapar.
Efes Breweries International N.V. Yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren holding şirketi 2.122.519.035,00 2.122.519.035,00 EUR 100 Yurtdışı bira faaliyetlerini yönetir
Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) Türkiye ve Yurtdışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi 254.370.782,00 127.835.359,00 TRY 50,26 İştirak ilişkisi
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) Coca-Cola ürünlerinin satış ve dağıtımı 2.998.566,00 1.506.686,00 TRY 50,25 İştirak ilişkisi
Cypex Co.Ltd. KKTC'de bira, pazarlama, satış ve dağıtımı 1.054.900,00 1.054.795,00 TRY 99,99 KKTC'de Anadolu Efes'in ürünlerinin pazarlama. satış ve dağıtımını yapar.
Anadolu Bilişim Hiz.A.Ş. Bilişim hizmetleri 55.584.000,00 607.393,00 TRY 1,09 Uzun Vadeli Finansal Yatırım
İtaş İzmir Teknopark Tic. A.Ş. 200.000,00 12.000,00 TRY 6,00 Uzun Vadeli Finansal Yatırım
Efes Deutschland GMBH Bira pazarlaması ve dağıtımı 4.100.000,00 4.100.000,00 EUR 100 Almanya'da bira pazarlama ve dağıtımı yapar.
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. Meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi ve satışı ve taze meyve satışı 790.550.000,00 602.595.927,00 TRY 76,225 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843430


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PAGYO 5,39 16.893.351 % 10,00  
DGGYO 5,28 12.809.061 % 10,00  
ARTI 2,42 226.810 % 10,00  
KUTPO 14,52 13.976.166 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.491 2.547 -1,90  
Tam 2.564 2.613 -2,00  
Yarım 1.251 1.277 -1,00  
Çeyrek 624 639 -0,50  
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Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 30,95 30,95 1,23  
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