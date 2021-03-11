***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 26.06.2000 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 5.61 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.04.2017 İcrada Görevli Değil Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü, Efes Moldova Genel Müdürü Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırJASON GERARD WARNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil AB InBev Avrupa Bölgesi Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.04.2020 İcrada Görevli Değil Danışman Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.05.2007 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Şişecam, Pegasus Hava Yolları, DO & CO Aktiengesellschaft (Viyana), Global İlişkiler Forumu, Koç Holding Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.04.2016 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBARIŞ TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Koç Üniversitesi - Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıUĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş., SAMUMED Biyoteknoloji Şirketi ve Afiniti şirketi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - UkrEnergo, Ukrzalyznytsia (Ukrainian railways company) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıLALE DEVELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 20.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Aksa Akrilik, Nobel İlaç, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN ÇAKA Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Elektronik Mühendisi AGHOL Anadolu Grubu Holding A.Ş. Mali İşler BaşkanıNUSRET ORHUN KÖSTEM Anadolu Efes Mali İşler Direktörü Makine Mühendisi Coca-Cola İçecek A.Ş. Orta Doğu ve Pakistan Bölge Direktörü, Coca-Cola İçecek A.Ş. Mali İşler DirektörüAHMET TUĞRUL AĞIRBAŞ Efes Türkiye Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Anadolu Efes Satış Organizasyonu Dönüşüm Lideri, Anadolu Efes Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü, Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel MüdürüDMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliGÖKÇE YANAŞMAYAN Efes Moldova Genel Müdürü Ekonomist Efes Ukrayna Finans DirektörüERTAN KURT Efes Gürcistan Genel Müdürü EkonomistÜMİT ÖMER ÖĞÜN Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü Mühendis Efes Kazakistan Genel Müdürü, Efes Ukrayna Genel MüdürüDANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama DirektörüYILDIRAY EFİL Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Grup Etik YöneticisiULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim MüdürüBANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm KoordinatörüMURAT ÖZKAN Grup Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Bilgisayar MühendisiSTEFAN LUSTIG Grup Tedarik Zinciri Direktörü Mühendishttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917605BIST