***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2021 21:01
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 26.06.2000 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 5.61 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.04.2017 İcrada Görevli Değil Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü, Efes Moldova Genel Müdürü Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
JASON GERARD WARNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil AB InBev Avrupa Bölgesi Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.04.2020 İcrada Görevli Değil Danışman Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.05.2007 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Şişecam, Pegasus Hava Yolları, DO & CO Aktiengesellschaft (Viyana), Global İlişkiler Forumu, Koç Holding Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.04.2016 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BARIŞ TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Koç Üniversitesi - Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
UĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş., SAMUMED Biyoteknoloji Şirketi ve Afiniti şirketi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
ŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - UkrEnergo, Ukrzalyznytsia (Ukrainian railways company) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
LALE DEVELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 20.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Aksa Akrilik, Nobel İlaç, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN ÇAKA Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Elektronik Mühendisi AGHOL Anadolu Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı
NUSRET ORHUN KÖSTEM Anadolu Efes Mali İşler Direktörü Makine Mühendisi Coca-Cola İçecek A.Ş. Orta Doğu ve Pakistan Bölge Direktörü, Coca-Cola İçecek A.Ş. Mali İşler Direktörü
AHMET TUĞRUL AĞIRBAŞ Efes Türkiye Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Anadolu Efes Satış Organizasyonu Dönüşüm Lideri, Anadolu Efes Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü, Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel Müdürü
DMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
GÖKÇE YANAŞMAYAN Efes Moldova Genel Müdürü Ekonomist Efes Ukrayna Finans Direktörü
ERTAN KURT Efes Gürcistan Genel Müdürü Ekonomist
ÜMİT ÖMER ÖĞÜN Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü Mühendis Efes Kazakistan Genel Müdürü, Efes Ukrayna Genel Müdürü
DANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama Direktörü
YILDIRAY EFİL Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Grup Etik Yöneticisi
ULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim Müdürü
BANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm Koordinatörü
MURAT ÖZKAN Grup Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Bilgisayar Mühendisi
STEFAN LUSTIG Grup Tedarik Zinciri Direktörü Mühendis
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917605
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