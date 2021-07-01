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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2021 08:53



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gökçe Yanaşmayan Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü 01.07.2021 0 216 586 8000 gokce.yanasmayan@anadoluefes.com
Aslı Kılıç Demirel Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.02.2011 0 216 586 8072 asli.kilic@anadoluefes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206237 / 701313
Sibel Turhan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 26.02.2020 0 216 586 2508 sibel.turhan@anadoluefes.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN ÇAKA Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Elektronik Mühendisi AGHOL Anadolu Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı
GÖKÇE YANAŞMAYAN Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü Ekonomist Efes Moldova Genel Müdürü
AHMET TUĞRUL AĞIRBAŞ Efes Türkiye Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Anadolu Efes Satış Organizasyonu Dönüşüm Lideri, Anadolu Efes Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü, Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel Müdürü
DMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ALPHAN AKPEÇE Efes Moldova Genel Müdürü Yönetici Efes Gürcistan Ticari Direktörü
ERTAN KURT Efes Gürcistan Genel Müdürü Ekonomist
ÜMİT ÖMER ÖĞÜN Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü Mühendis Efes Kazakistan Genel Müdürü, Efes Ukrayna Genel Müdürü
DANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama Direktörü
YILDIRAY EFİL Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Grup Etik Yöneticisi
ULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim Müdürü
BANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm Koordinatörü
MURAT ÖZKAN Grup Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Bilgisayar Mühendisi
STEFAN LUSTIG Grup Tedarik Zinciri Direktörü Mühendis




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945326


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Gümüş.Ons 26,23 26,26 0,11  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,02  
B. Petrol 74,70 74,70 0,09  
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