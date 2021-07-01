***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGökçe Yanaşmayan Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü 01.07.2021 0 216 586 8000 gokce.yanasmayan@anadoluefes.comAslı Kılıç Demirel Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.02.2011 0 216 586 8072 asli.kilic@anadoluefes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206237 / 701313Sibel Turhan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 26.02.2020 0 216 586 2508 sibel.turhan@anadoluefes.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN ÇAKA Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Elektronik Mühendisi AGHOL Anadolu Grubu Holding A.Ş. Mali İşler BaşkanıGÖKÇE YANAŞMAYAN Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü Ekonomist Efes Moldova Genel MüdürüAHMET TUĞRUL AĞIRBAŞ Efes Türkiye Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Anadolu Efes Satış Organizasyonu Dönüşüm Lideri, Anadolu Efes Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü, Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel MüdürüDMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliALPHAN AKPEÇE Efes Moldova Genel Müdürü Yönetici Efes Gürcistan Ticari DirektörüERTAN KURT Efes Gürcistan Genel Müdürü EkonomistÜMİT ÖMER ÖĞÜN Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü Mühendis Efes Kazakistan Genel Müdürü, Efes Ukrayna Genel MüdürüDANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama DirektörüYILDIRAY EFİL Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Grup Etik YöneticisiULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim MüdürüBANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm KoordinatörüMURAT ÖZKAN Grup Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Bilgisayar MühendisiSTEFAN LUSTIG Grup Tedarik Zinciri Direktörü Mühendishttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945326BIST