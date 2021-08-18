***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2021 11:41
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 26.06.2000 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 5.61 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.04.2017 İcrada Görevli Değil Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü, Efes Moldova Genel Müdürü Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
JASON GERARD WARNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil AB InBev Avrupa Bölgesi Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.04.2020 İcrada Görevli Değil Danışman Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Borusan Holding, Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Alcatel Lucent Teletaş, Gözde Girişim, Makina Takım Endüstrisi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.04.2016 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BARIŞ TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Koç Üniversitesi İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
UĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş., SAMUMED Biyoteknoloji Şirketi ve Afiniti şirketi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
ŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - UkrEnergo, Ukrzalyznytsia (Ukrainian railways company) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
LALE DEVELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 20.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Aksa Akrilik, Nobel İlaç, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. Türkiye - pazarlama satış ve dağıtım şirketi 45.000.000,00 45.000.000,00 TRY 100 Anadolu Efes'in ürettiği ve ithal ettiği ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımını yapar.
Efes Breweries International N.V. Yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren holding şirketi 2.046.298.552,00 2.046.298.552,00 EUR 100 Yurtdışı bira faaliyetlerini yönetir
Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) Türkiye ve Yurtdışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi 254.370.782,00 127.835.359,00 TRY 50,26 İştirak ilişkisi
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) Coca-Cola ürünlerinin satış ve dağıtımı 2.998.566,00 1.506.686,00 TRY 50,25 İştirak ilişkisi
Cypex Co.Ltd. KKTC'de bira, pazarlama, satış ve dağıtımı 1.054.900,00 1.054.795,00 TRY 99,99 KKTC'de Anadolu Efes'in ürünlerinin pazarlama. satış ve dağıtımını yapar.
Anadolu Bilişim Hiz.A.Ş. Bilişim hizmetleri 55.584.000,00 607.393,00 TRY 1,09 Uzun Vadeli Finansal Yatırım
İtaş İzmir Teknopark Tic. A.Ş. 200.000,00 12.000,00 TRY 6,00 Uzun Vadeli Finansal Yatırım
Efes Deutschland GMBH Bira pazarlaması ve dağıtımı 4.100.000,00 4.100.000,00 EUR 100 Almanya'da bira pazarlama ve dağıtımı yapar.
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. Meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi ve satışı ve taze meyve satışı 50.000.000,00 39.290.976,00 TRY 78,582 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958929
BIST