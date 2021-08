***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 26.06.2000 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 5.61 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.04.2017 İcrada Görevli Değil Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü, Efes Moldova Genel Müdürü Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırJASON GERARD WARNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil AB InBev Avrupa Bölgesi Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.04.2020 İcrada Görevli Değil Danışman Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Borusan Holding, Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Alcatel Lucent Teletaş, Gözde Girişim, Makina Takım Endüstrisi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.04.2016 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBARIŞ TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Koç Üniversitesi İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıUĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş., SAMUMED Biyoteknoloji Şirketi ve Afiniti şirketi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - UkrEnergo, Ukrzalyznytsia (Ukrainian railways company) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıLALE DEVELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 20.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Aksa Akrilik, Nobel İlaç, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEfes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. Türkiye - pazarlama satış ve dağıtım şirketi 45.000.000,00 45.000.000,00 TRY 100 Anadolu Efes'in ürettiği ve ithal ettiği ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımını yapar.Efes Breweries International N.V. Yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren holding şirketi 2.046.298.552,00 2.046.298.552,00 EUR 100 Yurtdışı bira faaliyetlerini yönetirCoca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) Türkiye ve Yurtdışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi 254.370.782,00 127.835.359,00 TRY 50,26 İştirak ilişkisiCoca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) Coca-Cola ürünlerinin satış ve dağıtımı 2.998.566,00 1.506.686,00 TRY 50,25 İştirak ilişkisiCypex Co.Ltd. KKTC'de bira, pazarlama, satış ve dağıtımı 1.054.900,00 1.054.795,00 TRY 99,99 KKTC'de Anadolu Efes'in ürünlerinin pazarlama. satış ve dağıtımını yapar.Anadolu Bilişim Hiz.A.Ş. Bilişim hizmetleri 55.584.000,00 607.393,00 TRY 1,09 Uzun Vadeli Finansal Yatırımİtaş İzmir Teknopark Tic. A.Ş. 200.000,00 12.000,00 TRY 6,00 Uzun Vadeli Finansal YatırımEfes Deutschland GMBH Bira pazarlaması ve dağıtımı 4.100.000,00 4.100.000,00 EUR 100 Almanya'da bira pazarlama ve dağıtımı yapar.AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. Meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi ve satışı ve taze meyve satışı 50.000.000,00 39.290.976,00 TRY 78,582 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958929BIST