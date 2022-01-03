***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN ÇAKA Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Elektronik Mühendisi AGHOL Anadolu Grubu Holding A.Ş. Mali İşler BaşkanıGÖKÇE YANAŞMAYAN Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü Ekonomist Efes Moldova Genel MüdürüONUR ALTÜRK Efes Türkiye Genel Müdürü Çevre ve Şehir Planlamacı Efes Türkiye Satış DirektörüDMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliALPHAN AKPEÇE Efes Moldova Genel Müdürü Yönetici Efes Gürcistan Ticari DirektörüERTAN KURT Efes Gürcistan Genel Müdürü EkonomistÜMİT ÖMER ÖĞÜN Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü Mühendis Efes Kazakistan Genel Müdürü, Efes Ukrayna Genel MüdürüDANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama DirektörüYILDIRAY EFİL Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Grup Etik YöneticisiULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim MüdürüBANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm KoordinatörüMURAT ÖZKAN Grup Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Bilgisayar MühendisiSTEFAN LUSTIG Grup Tedarik Zinciri Direktörü MühendisSELDA SUSAL SAATÇİ Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Tercüman / Yorumcu / Dil Bilimi Uzmanı Efes Türkiye Kurumsal İletişim ve İlişkiler DirektörüSERİM YILDIRIM Grup Strateji, İçgörü ve İnovasyon Direktörü Sosyolog / Antropolog Efes Türkiye Pazarlama Direktörü, Türkiye Proje Yönetim Danışmanı, Efes Bira Grubu Pazarlama Direktörü, Marmara Ürün Yöneticisi, Efes Türkiye Araştırma Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987772BIST