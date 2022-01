***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)S. KAMİL YAZICI 50.450.641,87 TRY 8,52TÜLAY AKSOY 34.113.553,29 TRY 5,76TUNCAY ÖZİLHAN 33.194.295,47 TRY 5,61AZİMUT 19.646.922,83 TRY 3,32Diğer 454.699.849,54 TRY 76,79TOPLAM 592.105.263,00 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994164BIST