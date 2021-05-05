***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/05/2021Karar Sayısı538Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN KABULVE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 5 MAYIS 2021KARAR SAYISI : 2021 - 538SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 2021 Ocak – Mart dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları(TMS/TFRS)'na ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ektedir.a) 31.03.2021 tarihli konsolide finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiği, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,ŞEVKİ ACUNER UĞUR BAYARDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi ÜyesiORHUN KÖSTEM KEREM İŞERİMali İşler Grup Direktörü Mali İşler Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934815BIST