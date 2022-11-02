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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.11.2022 19:14
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2022
Karar Sayısı
581
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABUL VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 2 KASIM 2022
KARAR SAYISI : 2022 - 581
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 2022 Ocak – Eylül dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporu ektedir.
a)         30.09.2022 tarihli konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b)         Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)         Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiği, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
ŞEVKİ ACUNER                                                            UĞUR BAYAR
Denetim Komitesi Başkanı                                             Denetim Komitesi Üyesi
 
 
GÖKÇE YANAŞMAYAN                                               KEREM İŞERİ
Mali İşler Grup Direktörü                                                Mali İşler Direktörü
                                                                      
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076392


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