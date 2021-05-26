***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.05.2021 09:08
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26 Mayıs 2021 tarihli toplantısında
1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay ÖZİLHAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmesine,
2. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şevki ACUNER'in üyeliğine ise Uğur BAYAR'ın seçilmesine,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur BAYAR'ın üyeliklerine ise Recep Yılmaz ARGÜDEN, R. Aslı DEMİREL, Jason WARNER, Rasih Engin AKÇAKOCA, Lale DEVELİOĞLU ve Mehmet Hurşit ZORLU'nun seçilmesine,
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Barış TAN'ın, üyeliklerine ise Talip Altuğ AKSOY, Agah UĞUR ve Ben GRAHAM'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938067
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4624
En Düşük
8,4184
18:0510,3369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0318
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3198
18:05515,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,26
|Açılış
|: 515,51
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|DNISI
|11,86
|7.700.561
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,11
|6.837.462
|% -3,44
|
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4337
|8,4367
|% -0,30
|
|Euro
|10,3286
|10,3409
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9007
|11,9604
|% -0,30
|
|Frank
|9,3797
|9,4362
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2416
|2,2528
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem