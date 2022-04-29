***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.04.2022 15:13
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihli toplantısında
1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay ÖZİLHAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmesine,
2. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şevki ACUNER'in üyeliğine ise Uğur BAYAR'ın seçilmesine,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur BAYAR'ın üyeliklerine ise Recep Yılmaz ARGÜDEN, R. Aslı DEMİREL, Jason WARNER, Rasih Engin AKÇAKOCA, Lale DEVELİOĞLU ve Mehmet Hurşit ZORLU'nun seçilmesine,
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Barış TAN'ın, üyeliklerine ise Talip Altuğ AKSOY, Agah UĞUR ve Ben GRAHAM'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025518
BIST
16:382.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,77
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
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2.443
En Düşük
2.405
16:3814,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 14,8650
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|Önceki Kapanış
|: 14,7750
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En Düşük
14,7579
16:3815,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0799
|Açılış
|: 15,6600
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|Önceki Kapanış
|: 15,5300
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15,7024
En Düşük
15,5143
16:38909,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,31
|Açılış
|: 909,80
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|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ARENA
|14,30
|23.053.312
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.489.833
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.581.377
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.773.789
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.158.117
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,86
|30.610.030
|% -8,77
|
|TKFEN
|19,67
|560.710.325
|% -6,24
|
|THYAO
|40,58
|3.070.781.082
|% 0,20
|
|GARAN
|14,97
|1.266.290.722
|% -0,07
|
|SISE
|17,99
|1.187.455.257
|% 1,58
|
|AKBNK
|8,83
|1.053.818.229
|% -1,56
|
|TUPRS
|236,10
|946.009.925
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,61
|798.266.842
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|449.136.322
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|208.150.152
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,83
|674.626.301
|% -1,63
|
|AKBNK
|8,83
|1.053.818.229
|% -1,56
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8547
|14,8585
|% 0,47
|
|Euro
|15,6356
|15,6479
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,5835
|18,6767
|% 1,20
|
|Frank
|15,2299
|15,3216
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9484
|3,9682
|% 0,49
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|10,99
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,76
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.049
|6.200
|97,52
|
|Yarım
|2.924
|2.999
|47,18
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|23,59
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:50DITAS
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 093, 105 adet işlem
-
16:49ACSEL
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 45.26 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 603 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, SISE
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 95 kaybederek (% -0.69 ) 2, 166
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, CRDFA, KNFRT, CEMTS, ARENA, UFUK, YUNSA