***AEFES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AEFES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AEFES20.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU EFES AEFES 1,8545 1,66905Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031161BIST