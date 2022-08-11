***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 11:11
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054485
BIST
12:302.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 27,35
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
12:3017,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0944
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
12:3018,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1572
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5942
En Düşük
18,3586
12:301.033,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.033,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,02
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:30
|BARMA
|43,56
|6.452.848
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|KIMMR
|4,24
|41.537.398
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|135.656.942
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,95
|334.482.923
|% 9,17
|
|TIRE
|19,89
|158.183.872
|% -9,75
|
|OLMK
|11,68
|29.021.414
|% -8,75
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PAMEL
|191,70
|10.364.631
|% -7,84
|
|THYAO
|60,60
|3.734.406.122
|% 0,75
|
|YKBNK
|5,53
|1.160.897.007
|% 2,22
|
|SISE
|24,34
|1.151.085.953
|% 1,42
|
|SASA
|53,05
|1.056.835.066
|% 0,47
|
|AKBNK
|9,99
|1.050.938.684
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,53
|1.160.897.007
|% 2,22
|
|EKGYO
|3,60
|712.732.462
|% -0,83
|
|DOHOL
|4,20
|649.958.079
|% 0,24
|
|ISCTR
|6,16
|866.945.549
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,73
|236.074.739
|% 8,12
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9573
|17,9634
|% 0,53
|
|Euro
|18,5562
|18,5720
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,8944
|22,0042
|% 0,59
|
|Frank
|19,0260
|19,1407
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7694
|4,7933
|% 0,63
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,50
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|3,82
|
|Cumhuriyet
|6.895
|6.999
|-16,00
|
|Tam
|6.928
|6.978
|-6,00
|
|Yarım
|3.376
|3.412
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|98,23
|98,23
|0,83
|