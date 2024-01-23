***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 16:49
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242248
BIST
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17:597.940
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -70,50
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
17:5930,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0231
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
17:5932,8722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0920
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8593
17:591.970,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.970,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BYDNR
|28,82
|163.052.307
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|13.093.720
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.258.616
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.501.632
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,45
|119.556.172
|% -9,18
|
|ULAS
|21,08
|19.380.819
|% -9,14
|
|THYAO
|249,00
|7.028.172.919
|% -0,50
|
|YKBNK
|20,90
|5.539.201.636
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,00
|4.985.861.578
|% -5,14
|
|KCHOL
|151,80
|3.875.379.193
|% -1,62
|
|ISCTR
|23,88
|3.819.638.139
|% -4,56
|
|EKGYO
|9,40
|3.436.708.114
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.539.201.636
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,94
|415.552.063
|% 1,57
|
|ISCTR
|23,88
|3.819.638.139
|% -4,56
|
|KATMR
|2,21
|326.180.250
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2736
|30,2793
|% 0,08
|
|Euro
|32,8608
|32,8722
|% -0,28
|
|Sterlin
|38,2847
|38,4767
|% -0,13
|
|Frank
|34,6279
|34,8365
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0493
|8,0897
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|899,89
|901,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,37
|955,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,69
|79,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,48
|2.023,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58IHYAY
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