***AEFES* *INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
01.06.2021 17:35
***AEFES******INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler AEFES, INDES
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TRAAEFES91A9 AEFES Nakit Temettü Ödeme 164,458 193,48 01/06/2021 TRY
PAY SENEDİ İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREINDX00019 INDES Nakit Temettü Ödeme 16,71395 19,66348 01/06/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939395
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0818
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
18:0510,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1046
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
18:05527,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,48
|Açılış
|: 527,03
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5941
|8,6008
|% 0,96
|
|Euro
|10,5008
|10,5133
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,1444
|12,2053
|% 1,05
|
|Frank
|9,5306
|9,5881
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2855
|2,2970
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|5,43
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,36
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,77
|0,12
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT