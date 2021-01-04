***AEFES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.01.2021 17:53
***AEFES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [AEFES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 14.07.2020 tarihinde başlayan brüt % 177,4 net % 150,79 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 04.01.2021 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896785
BIST
17:461.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 19,42
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:467,4130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:469,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0382
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:46461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 8,80
|Açılış
|: 461,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,59
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:44
|NIBAS
|57,20
|27.103.074
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.171.478
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.138.799
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.596.266
|% -10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.411.759
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|488.981.755
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.395.947.946
|% 9,93
|
|GARAN
|10,36
|1.317.119.507
|% -0,10
|
|SISE
|7,37
|1.123.714.123
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|729.044.954
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,11
|799.031.804
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,91
|650.540.510
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|410.548.704
|% 1,69
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4021
|7,4084
|% -0,29
|
|Euro
|9,0961
|9,1104
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3559
|8,4063
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,59
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,97
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,84
|51,84
|0,04
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 44 artarak (% 1.07 ) 1, 653
-
17:54
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VKING, INTEM
-
17:54
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SEKFK, NIBAS
-
17:54XU100
Endeks 1, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 28, 577.00 milyon TL de
-
17:54GRNYO
Yüzde 4.33 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 248, 535 adet işlem