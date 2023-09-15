***AEFES* *YATAS* *BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AEFES******YATAS******BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AEFES, BERA, YATAS18.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU EFES AEFES 1,0657 0,95913BERA HOLDING BERA 0,05 0,045YATAS YATAS 1,3351229 1,2016106Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195364BIST