AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 14:10
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021Q4 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.854,17 % 0,0028 % 0,047 % 1.704,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993429
BIST
14:342.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,99
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:3413,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3731
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:3415,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,4444
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:34796,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 19,45
|Açılış
|: 796,05
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:32
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|PKENT
|8.121,90
|12.290.637
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,27
|4.092.137.936
|% 1,69
|
|THYAO
|28,74
|3.447.799.190
|% 6,92
|
|GARAN
|11,90
|1.438.343.191
|% 0,42
|
|EREGL
|31,80
|1.410.831.048
|% 0,70
|
|SISE
|15,28
|1.400.279.212
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,27
|4.092.137.936
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,86
|926.640.666
|% -0,52
|
|THYAO
|28,74
|3.447.799.190
|% 6,92
|
|ODAS
|1,39
|169.224.954
|% 2,21
|
|PETKM
|9,71
|1.163.835.280
|% 1,68
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5814
|13,5911
|% 2,78
|
|Euro
|15,5804
|15,6080
|% 2,98
|
|Sterlin
|18,6048
|18,6981
|% 2,92
|
|Frank
|14,8242
|14,9135
|% 2,85
|
|Riyal
|3,6065
|3,6246
|% 2,66
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,38
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,01
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.367
|-79,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-75,86
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,69
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-18,35
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|0,15
|
Seans Raporu
14:32
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-
14:47YKSLN
Yüzde 7.17 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 215, 132 adet işlem
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14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 58 artarak (% 0.85 ) 2, 318
-
14:46XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 24, 992.00 milyon TL de
-
14:46EUHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 312, 529 adet işlem
-
14:45FROTO
Yüzde 6.54 oranında artışla 270.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 529 adet işlem