***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 636 0 0 -19.921 0 0 0 79.152 59.867 0 59.867Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.786 0 0 -64.282 725 0 303.813 21.521 79.152 1.568.053 0 1.568.053Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -439 0 0 -80.886 132 0 0 0 121.439 40.246 0 40.246Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.218 0 0 -19.716 1.393 0 622.167 21.521 121.439 1.996.717 0 1.996.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.582.514 10.347.964 23.930.478 13.536.859 6.231.575 19.768.434GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 474.674 1.312.944 1.787.618 448.076 1.037.142 1.485.218Teminat Mektupları464.074 850.764 1.314.838 437.476 599.155 1.036.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler586 0 586 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.348 379.199 390.547 14.219 282.471 296.690Diğer Teminat Mektupları452.140 471.565 923.705 423.257 316.684 739.941Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 150.988 150.988 0 155.662 155.662Belgeli Akreditifler0 150.988 150.988 0 155.662 155.662Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 311.192 321.792 10.600 282.325 292.925Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 10.836.519 692.841 11.529.360 10.225.505 505.437 10.730.942Cayılamaz Taahhütler658.092 692.841 1.350.933 912.320 505.437 1.417.757Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri110.643 686.271 796.914 118.861 491.775 610.636Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.344 0 3.344 2.844 0 2.844İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri371.170 0 371.170 356.095 0 356.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler172.935 6.570 179.505 434.520 13.662 448.182Cayılabilir Taahhütler10.178.427 0 10.178.427 9.313.185 0 9.313.185Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.178.427 0 10.178.427 9.313.185 0 9.313.185Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.271.321 8.342.179 10.613.500 2.863.278 4.688.996 7.552.274Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.271.321 8.342.179 10.613.500 2.863.278 4.688.996 7.552.274Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri149.294 3.490.109 3.639.403 78.652 767.339 845.991Vadeli Döviz Alım İşlemleri71.557 1.748.125 1.819.682 37.166 385.629 422.795Vadeli Döviz Satım İşlemleri77.737 1.741.984 1.819.721 41.486 381.710 423.196Para ve Faiz Swap İşlemleri1.630.661 3.345.843 4.976.504 1.805.664 1.950.563 3.756.227Swap Para Alım İşlemleri713.650 1.723.646 2.437.296 793.360 1.076.108 1.869.468Swap Para Satım İşlemleri797.011 1.622.197 2.419.208 992.304 874.455 1.866.759Swap Faiz Alım İşlemleri60.000 0 60.000 10.000 0 10.000Swap Faiz Satım İşlemleri60.000 0 60.000 10.000 0 10.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları491.366 1.506.227 1.997.593 978.962 1.971.094 2.950.056Para Alım Opsiyonları244.721 753.649 998.370 489.523 986.705 1.476.228Para Satım Opsiyonları246.645 752.578 999.223 489.439 984.389 1.473.828Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER39.453.908 33.206.074 72.659.982 39.597.369 29.357.514 68.954.883EMANET KIYMETLER8.251.984 2.355.321 10.607.305 9.068.459 2.415.223 11.483.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları977.449 0 977.449 1.590.897 0 1.590.897Emanete Alınan Menkul Değerler7.244.913 2.130.434 9.375.347 7.435.000 2.210.052 9.645.052Tahsile Alınan Çekler22.960 0 22.960 35.306 1.504 36.810Tahsile Alınan Ticari Senetler6.330 1.521 7.851 6.924 1.707 8.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler332 223.366 223.698 332 201.960 202.292Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER30.964.312 30.850.753 61.815.065 30.291.363 26.942.291 57.233.654Menkul Kıymetler214.577 567.630 782.207 568.764 535.155 1.103.919Teminat Senetleri2.886.804 18.475.091 21.361.895 2.876.864 16.480.976 19.357.840Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.719.071 1.342.249 17.061.320 15.130.504 1.309.804 16.440.308Diğer Rehinli Kıymetler12.023.860 10.465.783 22.489.643 11.595.231 8.616.356 20.211.587Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.612 0 237.612 237.547 0 237.547BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI53.036.422 43.554.038 96.590.460 53.134.228 35.589.089 88.723.317Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı55.416 319.230Alınan Faizler467.922 430.201Ödenen Faizler-213.889 -262.629Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar37.504 47.207Elde Edilen Diğer Kazançlar46.252 49.017Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar18.473 18.083Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-38.624 -37.022Ödenen Vergiler-29.312 -21.384Diğer-232.910 95.757Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.151.316 -244.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış16.155 9.412Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış317.661 -110.853Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-330.911 -239.074Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.968 -11.200Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.682.532 -247.093Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)535.279 354.397Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.095.900 74.819YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-267.063 -136.924İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.931 -9.483Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller86 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.380.352 -2.330.461Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.105.772 2.098.772Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -11.250Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar13.587 121.790Diğer-3.225 -6.292FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-59.561 557.988Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.567.720 3.907.287Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.626.616 -3.348.856İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-665 -443Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi117.828 36.889Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.304.696 532.772Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.804.837 1.366.693Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.500.141 1.899.465Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)121.439 79.152DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-81.193 -19.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-439 636Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-563 815Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler124 -179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-80.754 -19.921Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-103.697 -25.540Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları169 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.774 5.619TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.246 59.867Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.457.334 3.462.170 6.919.504 4.224.283 4.566.552 8.790.835Nakit ve Nakit Benzerleri989.450 2.021.630 3.011.080 1.607.683 3.364.175 4.971.858Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 41.336 1.328.719 1.370.055 27.876 1.744.810 1.772.686Bankalar(4) 487.702 692.911 1.180.613 207.474 1.619.365 1.826.839Para Piyasalarından Alacaklar460.755 0 460.755 1.372.818 0 1.372.818Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-343 0 -343 -485 0 -485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 289.735 2.411 292.146 304.761 0 304.761Devlet Borçlanma Senetleri18.954 0 18.954 3.216 0 3.216Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar270.781 2.411 273.192 301.545 0 301.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.128.992 1.409.945 3.538.937 2.286.493 1.198.359 3.484.852Devlet Borçlanma Senetleri1.935.082 300.722 2.235.804 2.043.890 210.398 2.254.288Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 5.789 7.307 1.518 6.075 7.593Diğer Finansal Varlıklar192.392 1.103.434 1.295.826 241.085 981.886 1.222.971Türev Finansal Varlıklar(3) 49.157 28.184 77.341 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı49.157 28.184 77.341 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.107.812 3.524.659 8.632.471 4.427.660 3.765.047 8.192.707Krediler(6) 5.325.026 3.279.823 8.604.849 4.605.241 3.547.451 8.152.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 57.791 244.836 302.627 60.730 217.596 278.326Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar57.791 244.836 302.627 60.730 217.596 278.326Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-275.005 0 -275.005 -238.311 0 -238.311SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Satış Amaçlı71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 43.104 0 43.104 43.784 0 43.784MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 96.370 0 96.370 91.428 0 91.428Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer96.370 0 96.370 91.428 0 91.428YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 1.427 0 1.427 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 28.244 0 28.244 39.344 0 39.344DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 540.008 42.179 582.187 214.087 24.536 238.623VARLIKLAR TOPLAMI9.722.168 7.040.496 16.762.664 9.488.455 8.367.623 17.856.078YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 629.165 2.406.384 3.035.549 675.174 4.031.558 4.706.732PARA PİYASALARINA BORÇLAR162.528 2.012.285 2.174.813 159.960 2.128.309 2.288.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 5.378.626 784.276 6.162.902 5.156.492 1.002.180 6.158.672Bonolar1.736.090 0 1.736.090 1.605.554 0 1.605.554Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.642.536 784.276 4.426.812 3.550.938 1.002.180 4.553.118FONLAR132.864 2.173.157 2.306.021 52.907 1.516.543 1.569.450Müstakrizlerin Fonları17.462 14.905 32.367 16.932 9.262 26.194Diğer115.402 2.158.252 2.273.654 35.975 1.507.281 1.543.256GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 22.706 22.782 45.488 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı22.706 22.782 45.488 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.648 0 7.648 7.711 0 7.711KARŞILIKLAR(7) 190.990 0 190.990 218.526 0 218.526Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı45.620 0 45.620 72.368 0 72.368Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar145.370 0 145.370 146.158 0 146.158CARİ VERGİ BORCU(8) 32.516 0 32.516 39.863 0 39.863ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER512.972 297.048 810.020 549.124 344.231 893.355ÖZKAYNAKLAR(11) 2.028.342 -31.625 1.996.717 1.940.830 15.641 1.956.471Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler208 2.218 2.426 208 2.657 2.865Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.520 -33.843 -18.323 49.447 12.984 62.431Kar Yedekleri622.167 0 622.167 280.484 0 280.484Yasal Yedekler68.485 0 68.485 51.400 0 51.400Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler553.682 0 553.682 229.084 0 229.084Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar142.960 0 142.960 363.204 0 363.204Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.521 0 21.521 21.521 0 21.521Dönem Net Kâr veya Zararı121.439 0 121.439 341.683 0 341.683Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.098.357 7.664.307 16.762.664 8.811.299 9.044.779 17.856.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 475.059 421.501Kredilerden Alınan Faizler334.401 320.046Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 1.643Bankalardan Alınan Faizler9.325 23.768Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler21.987 11.268Menkul Değerlerden Alınan Faizler107.851 63.383Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar148 227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar100.494 55.277İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.209 7.879Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.495 1.393FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -245.528 -326.004Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-33.910 -44.892Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-14.284 -20.688İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-189.491 -249.903Kiralama Faiz Giderleri-407 -351Diğer Faiz Giderleri-7.436 -10.170NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ229.531 95.497NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ158 19.092Alınan Ücret ve Komisyonlar36.193 46.512Gayri Nakdi Kredilerden6.243 5.881Diğer(12) 29.950 40.631Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-36.035 -27.420Gayri Nakdi Kredilere-1.469 -559Diğer(12) -34.566 -26.861TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 52.777 37.140Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)40.027 10.461Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)28.660 29.749Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-15.910 -3.070DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 12.489 42.177FAALİYET BRÜT KÂRI294.955 193.906BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -43.594 -13.048DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -10.298 -6.931PERSONEL GİDERLERİ (-)-32.284 -25.056DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -52.792 -45.905NET FAALİYET KARI (ZARARI)155.987 102.966BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 155.987 102.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -34.548 -23.814Cari Vergi Karşılığı-550 -13.199Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-36.520 -12.447Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.522 1.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 121.439 79.152DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 121.439 79.152Grubun Karı (Zararı)121.439 79.152Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846752BIST