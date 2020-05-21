***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
21.05.2020 10:07
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 1.700.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846148
BIST
12:04102.952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 794,09
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.016
En Düşük
102.224
12:046,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7990
En Düşük
6,7803
12:047,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:04378,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,75
|Açılış
|: 378,95
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.212.961
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|3.953.498
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|GLBMD
|4,09
|3.121.804
|% 9,95
|
|MRDIN
|6,07
|195.854.390
|% -10,34
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.617.638
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.917.906
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|469.443.493
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,32
|293.874.412
|% 0,30
|
|ASELS
|29,62
|230.106.567
|% 0,07
|
|GARAN
|7,69
|225.981.557
|% -0,26
|
|MRDIN
|6,07
|195.854.390
|% -10,34
|
|EKGYO
|1,40
|178.037.673
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,32
|293.874.412
|% 0,30
|
|GSRAY
|2,69
|194.453.805
|% 4,26
|
|MNDRS
|1,85
|127.764.285
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,23
|64.569.362
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2881
|8,3296
|% 0,02
|
|Frank
|7,0044
|7,0466
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8043
|1,8133
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-14,63
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.483
|-19,70
|
|Tam
|2.523
|2.548
|-20,20
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|-9,90
|
|Çeyrek
|616
|623
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,51
|36,51
|0,76
|