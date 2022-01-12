***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
12.01.2022 10:56
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992925
BIST
10:532.072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 26,23
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.067
10:5313,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0089
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8349
En Düşük
13,7216
10:5315,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7411
En Düşük
15,5761
10:53807,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,06
|Açılış
|: 807,72
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
803,07
BIST En Aktif Hisseler10:51
|DOBUR
|118,80
|11.560.072
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|YKSLN
|6,14
|32.015.932
|% 9,84
|
|BRMEN
|2,75
|513.975
|% 7,42
|
|GEDZA
|20,12
|15.020.411
|% -4,64
|
|EUHOL
|2,72
|3.358.027
|% -4,23
|
|CELHA
|8,52
|4.953.007
|% -3,73
|
|KRSTL
|4,40
|32.233.306
|% -3,30
|
|MIATK
|33,58
|5.099.415
|% -2,95
|
|KRDMD
|13,08
|1.964.683.895
|% 3,48
|
|EREGL
|32,28
|715.023.424
|% 1,64
|
|SISE
|15,22
|714.807.311
|% 3,12
|
|THYAO
|27,06
|515.506.043
|% 0,59
|
|GARAN
|11,88
|512.100.778
|% 0,85
|
|KRDMD
|13,08
|1.964.683.895
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,84
|403.518.137
|% 2,40
|
|SISE
|15,22
|714.807.311
|% 3,12
|
|GARAN
|11,88
|512.100.778
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,40
|92.520.548
|% 1,27
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8078
|13,8158
|% 0,06
|
|Euro
|15,6938
|15,7159
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,7874
|18,8816
|% 0,20
|
|Frank
|14,9024
|14,9922
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6725
|3,6909
|% 0,21
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-6,87
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|-0,02
|