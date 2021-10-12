***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
12.10.2021 16:36
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 300.000.000,-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve 42/1247 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 13/10/2021 - 11/01/2022 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969831
BIST
18:001.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:009,0374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0010,4458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0480
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:00512,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 5,02
|Açılış
|: 512,75
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PENTA
|192,50
|17.725.715
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.753.657
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|44.174.293
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|2.331.060
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.286.702
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.131.571
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.527.404
|% -9,95
|
|MAALT
|179,90
|68.717.180
|% -8,77
|
|GARAN
|9,48
|1.769.487.552
|% 0,42
|
|ASELS
|16,36
|1.350.668.988
|% 3,41
|
|THYAO
|14,02
|1.145.116.259
|% -1,27
|
|SASA
|27,64
|781.563.677
|% -0,58
|
|KRDMD
|6,79
|760.546.111
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,42
|667.476.640
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|377.806.230
|% 1,68
|
|GARAN
|9,48
|1.769.487.552
|% 0,42
|
|ODAS
|1,50
|171.493.614
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,79
|760.546.111
|% -0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0355
|9,0374
|% 0,40
|
|Euro
|10,4410
|10,4458
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,2630
|12,3245
|% 0,52
|
|Frank
|9,6944
|9,7528
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4040
|2,4160
|% 0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,22
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|-0,06
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem