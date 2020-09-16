***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
16.09.2020 11:46
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875261
BIST
14:301.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:307,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:308,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:30473,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,67
|Açılış
|: 473,46
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:30
|VAKFN
|4,00
|14.485.602
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.336.396
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,07
|31.688.478
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|NUGYO
|9,83
|59.361.128
|% -6,11
|
|SASA
|16,94
|531.882.392
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|ECILC
|6,96
|236.524.359
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|166.932.190
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|155.800.990
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|168.904.155
|% 2,36
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4917
|7,4960
|% 0,08
|
|Euro
|8,8931
|8,8981
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6895
|9,7381
|% 0,64
|
|Frank
|8,2372
|8,2868
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,01
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|18,70
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|9,05
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,87
|