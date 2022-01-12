***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
12.01.2022 10:55
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992924
BIST
14:132.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 24,53
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
14:1313,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0369
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
14:1315,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0423
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
14:13808,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,69
|Açılış
|: 808,03
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ORCAY
|39,92
|14.244.482
|% 9,97
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|YKSLN
|6,14
|42.562.039
|% 9,84
|
|ESCAR
|36,06
|14.841.554
|% 7,19
|
|PARSN
|36,30
|55.440.456
|% 5,71
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|GEDZA
|20,04
|26.043.637
|% -5,02
|
|RAYSG
|12,56
|562.510
|% -4,34
|
|MIATK
|33,58
|16.948.039
|% -2,95
|
|SISE
|15,41
|2.349.321.556
|% 4,40
|
|THYAO
|27,20
|1.826.909.162
|% 1,12
|
|YKBNK
|3,82
|913.841.085
|% 1,87
|
|PETKM
|9,66
|710.548.202
|% 2,22
|
|KOZAL
|127,10
|399.440.254
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,82
|913.841.085
|% 1,87
|
|SISE
|15,41
|2.349.321.556
|% 4,40
|
|PETKM
|9,66
|710.548.202
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,39
|171.809.537
|% 0,84
|
|ODAS
|1,37
|94.764.549
|% 0,00
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8265
|13,8438
|% 0,27
|
|Euro
|15,7165
|15,7420
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7855
|18,8797
|% 0,19
|
|Frank
|14,9124
|15,0023
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6725
|3,6909
|% 0,21
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-5,21
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,52
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.343
|5.478
|43,25
|
|Yarım
|2.582
|2.650
|20,92
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,46
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|83,99
|83,99
|0,27
|