***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.049.623.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.07.2021Vade (Gün Sayısı) 385Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB72146Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 1,2581 Evet2 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 1,1756 Evet3 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020 1,1766 Evet4 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 1,1881 Evet5 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 1,3933 Evet6 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,44791011Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902144BIST