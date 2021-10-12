***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.03.2022Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB32212Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 0,91316Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.03.2022Kayıt Tarihi 17.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.03.2022Ek AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 178 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 3.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969741BIST