***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2021 15:52
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kazakhstan Ijara Company Jsc Finansal Kiralama 4224362000 604920000 KZT 14,31 İştirak
Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. Fatura Tahsilatı 241200000 240870001 TRY 99,86 Bağlı Ortaklık
Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta Brokerliği 37000000 37000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Emlak Danışmanlığı 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Diğer Finans 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Euroasian Leasing Company Finansal Kiralama 20500000 20500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 10000000 8000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. Ödeme Kuruluşu 3000000 2999996 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi Finansal Kiralama 20000000 6400000 TRY 32 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934907
BIST
17:401.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
17:408,2394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0302
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
17:4010,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
17:40485,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,00
|Açılış
|: 485,57
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler17:40
|IHGZT
|1,43
|7.521.131
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|202.121.258
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.411.367
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.738.073
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.753.701
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|113.177.596
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,91
|96.944.712
|% -7,34
|
|PETKM
|6,50
|5.272.234.540
|% -5,80
|
|GARAN
|7,70
|2.177.051.995
|% 4,19
|
|KOZAL
|129,60
|1.725.105.913
|% 5,80
|
|KRDMD
|8,41
|1.126.382.985
|% 1,57
|
|TUPRS
|96,35
|890.465.169
|% 5,07
|
|PETKM
|6,50
|5.272.234.540
|% -5,80
|
|YKBNK
|2,14
|834.460.517
|% 2,88
|
|TSKB
|1,29
|474.036.658
|% 4,03
|
|GARAN
|7,70
|2.177.051.995
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,19
|223.365.690
|% 3,48
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2366
|8,2394
|% -0,37
|
|Euro
|10,0006
|10,0055
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4711
|11,5287
|% 0,16
|
|Frank
|9,0907
|9,1455
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1897
|2,2007
|% -0,38
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|21,45
|
|Altın Gr.
|487
|487
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|0,00
|