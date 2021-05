***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKazakhstan Ijara Company Jsc Finansal Kiralama 4224362000 604920000 KZT 14,31 İştirakEpost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. Fatura Tahsilatı 241200000 240870001 TRY 99,86 Bağlı OrtaklıkSigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta Brokerliği 37000000 37000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEmlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Emlak Danışmanlığı 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Diğer Finans 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEuroasian Leasing Company Finansal Kiralama 20500000 20500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 10000000 8000000 TRY 80 Bağlı OrtaklıkN Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. Ödeme Kuruluşu 3000000 2999996 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHaliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi Finansal Kiralama 20000000 6400000 TRY 32 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934907BIST