***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
23.11.2021 18:19
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/11/2021
Karar Sayısı
4492
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu'nun Bankanın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Kemaleddin Koyuncu
Ayşegül Adaca Oğan
Atila Yanpar
Denetim Komitesi Üyesi
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979321
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 11,95%
|| 1,3632
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
18:0514,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 12,13%
|| 1,5558
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
18:05737,18
En Yüksek
|Değişim
|: 11,30%
|| 74,84
|Açılış
|: 741,22
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.150.545
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|862.170
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.895.090
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.321.637
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|828.232.335
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.115.911
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|396.473
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.983.928
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7387
|12,8079
|% 12,29
|
|Euro
|14,3391
|14,4188
|% 12,45
|
|Sterlin
|17,1612
|17,2473
|% 12,68
|
|Frank
|13,7587
|13,8416
|% 12,98
|
|Riyal
|3,4254
|3,4426
|% 12,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,94
|
|Altın Gr.
|738
|738
|76,15
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,72
|0,85
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|1,43
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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