***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2020 22:21
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Denetimden Sorumlu Komitenin 25 Şubat 2020 tarihli raporu doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821579
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1480
En Düşük
6,1376
18:056,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6916
En Düşük
6,6823
18:05325,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 325,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9634
|8,0034
|% 1,06
|
|Frank
|6,2704
|6,3082
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|6,79
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,02
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|-0,05
|
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