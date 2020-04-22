***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2020 21:16
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2020
Tescil Tarihi
20.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2020-10064
Açıklamalar
23.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. Bu durum da İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.04.2020 tarih 10064 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839976
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
97.897
18:056,9954
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,9571
18:057,5667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,6145
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7,5450
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5814
|8,6244
|% 0,38
|
|Frank
|7,1603
|7,2034
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|30,14
|
|Altın Gr.
|386
|386
|7,71
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.536
|52,00
|
|Tam
|2.539
|2.602
|53,30
|
|Yarım
|1.237
|1.270
|26,00
|
|Çeyrek
|620
|635
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,06
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|B. Petrol
|20,66
|20,66
|1,33
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