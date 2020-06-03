***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme
03.06.2020 14:57
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL'den 400.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Bedelli sermaye artırımı sonrasında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 3 Haziran 2020 tarihli ve 10089 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/05/2020 03/06/2020 10089
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848752
BIST
15:36108.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 800,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:366,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0603
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
15:367,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0727
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:36372,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,76
|Açılış
|: 372,89
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|20.487.303
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|73.818.291
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.244.726
|% 9,96
|
|YAPRK
|9,95
|8.203.455
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.600.030
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.533.777
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|CMENT
|26,00
|4.827.051
|% -5,80
|
|GARAN
|8,20
|1.146.951.414
|% 1,74
|
|ASELS
|32,04
|784.550.428
|% -1,78
|
|THYAO
|12,58
|525.628.002
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,72
|481.353.676
|% 0,58
|
|AKBNK
|5,85
|381.523.166
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|481.353.676
|% 0,58
|
|GARAN
|8,20
|1.146.951.414
|% 1,74
|
|ADESE
|1,66
|178.529.540
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,43
|239.935.185
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,31
|115.609.952
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4751
|8,5176
|% 1,11
|
|Frank
|6,9830
|7,0250
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7938
|1,8028
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-16,85
|
|Altın Gr.
|373
|373
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.449
|-7,10
|
|Tam
|2.491
|2.520
|0,50
|
|Yarım
|1.216
|1.230
|-3,60
|
|Çeyrek
|608
|615
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,20
|39,20
|-0,37
|