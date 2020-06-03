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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme

03.06.2020 14:57
GÜNCEL HABERLER



***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

   Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL'den 400.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Bedelli sermaye artırımı sonrasında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 3 Haziran 2020 tarihli ve 10089 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/05/2020 03/06/2020 10089



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848752


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Cumhuriyet 2.420 2.449 -7,10  
Tam 2.491 2.520 0,50  
Yarım 1.216 1.230 -3,60  
Çeyrek 608 615 -1,80  
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