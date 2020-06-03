***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL'den 400.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Bedelli sermaye artırımı sonrasında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 3 Haziran 2020 tarihli ve 10089 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 29/05/2020 03/06/2020 10089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848752BIST