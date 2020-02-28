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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

28.02.2020 19:02
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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
290
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORU VE URF – KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
   
KARAR TARİHİ:28.02.2020
  
KARAR SAYISI :290
    
Şirketimizin 01 Ocak-31 Aralık 2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamaları tarafımızca incelenmiştir.
  
İncelenen 01 Ocak-31 Aralık 2019 dönemi Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının Ortaklığın sahip olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlandığı ve söz konusu dönem itibariyle, Şirketimizin faaliyet sonuçlarını doğru biçimde yansıttığı, Raporun görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir.
  
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının faaliyetimizin gelişimini dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
  
 AFYON
 ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
  
Ülkü ÖZCAN                Vecih YILMAZ
                                
Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823007


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Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
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