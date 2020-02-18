***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.459.789 50.551.537 -54.011.326 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)3.922.964 3.922.964 3.922.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-69.762 -69.762 -69.762Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 3.922.964 -3.922.964 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-61.002.977 -61.002.977 -61.002.977Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.592 -16.592 -16.592Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.451.166 80.575.588Dönem Karı (Zararı)-61.002.977 3.922.964Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-61.002.977 3.922.964Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.784.245 49.239.240Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2,9,20 30.417.021 29.285.712Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler94.431 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 94.431 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.563.129 1.131.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11b 1.258.818 970.012Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11a 299.392 221.357Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11c 4.919 -60.012Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler74.669.155 60.617.602Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23a -672.998 -1.734.956Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23b 75.487.205 63.187.920Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10.158 -34.911Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-155.210 -800.451Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler166.405 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler166.405Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -19.908.294 -12.242.289Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -11.217.602 -29.553.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.102.561 28.558.599Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.347.805 46.592.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.347.805 46.592.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 18.854.342İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 18.854.342Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.743.815 -6.004.321Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.320.558 -28.448.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.320.558 -28.448.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.626.141 -12.083.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.626.141 -12.083.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.240.148 9.647.944Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.240.148 9.647.944Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.883.829 81.720.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11b -1.030.948 -463.193Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -103.240 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-298.475 -682.022YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.609.068 26.253.053İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.018.089 30.905.683Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 12.018.089 30.905.683Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.409.021 -4.652.630Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.409.021 -4.652.630Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.105.080 -153.085.904Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri446.000.000 179.870.853Kredilerden Nakit Girişleri446.000.000 179.870.853Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-419.181.814 -281.181.818Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-419.181.814 -281.181.818Ödenen Faiz-73.596.264 -53.751.728Alınan Faiz672.998 1.976.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.044.846 -46.257.263Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.044.846 -46.257.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.748.857 65.006.120DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.704.011 18.748.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.704.011 18.748.857Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar33.186.116 29.849.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 7.579.685 4.816.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 25.606.431 25.033.309Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 11.120.235 16.958.481Peşin Ödenmiş Giderler336.496 483.099İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 336.496 483.099Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 103.240 2.166.881Diğer Dönen Varlıklar15.946.483 17.779.677İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13a 15.946.483 17.779.677ARA TOPLAM66.396.581 85.986.501Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 131.850 280.706TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.528.431 86.267.207DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 514.812.202 542.599.154Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri23.507.986 25.282.602Binalar165.216.696 169.561.312Tesis, Makine ve Cihazlar314.482.385 332.233.448Taşıtlar313.889 386.752Mobilya ve Demirbaşlar1.241.521 1.496.842Yapılmakta Olan Yatırımlar578.224 4.166.697Kullanım Hakkı Varlıkları2 6.716.334Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 177.090 709.250Bilgisayar Yazılımları164.959 521.710Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.131 187.540Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16b 37.683.582 17.770.608Diğer Duran Varlıklar22.306.922 13.920.096İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13b 22.306.922 13.920.096TOPLAM DURAN VARLIKLAR581.790.711 575.093.689TOPLAM VARLIKLAR648.319.142 661.360.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar166.612.789 124.629.923İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 166.612.789 112.146.053Banka Kredileri166.612.789 112.146.053İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 12.483.870Banka Kredileri5 0 12.483.870Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 99.222.095 161.328.341İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.642.812 108.471.074Banka Kredileri50.642.812 108.471.074İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.579.283 52.857.267Banka Kredileri48.579.283 52.857.267Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar27.598.171 18.267.455İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 8.860.734 1.944.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 18.737.437 16.322.766Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 789.856 644.862Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.613.738 372.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.613.738 372.302Kısa Vadeli Karşılıklar1.002.625 689.243Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11a 1.002.625 689.243Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler472.968 247.247İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13c 472.968 247.247ARA TOPLAM297.312.242 306.179.373TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER297.312.242 306.179.373UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 174.492.013 117.901.128İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar111.322.189 23.440.307Banka Kredileri111.322.189 23.440.307İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar63.169.824 94.460.821Banka Kredileri56.624.592 94.460.821Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6.545.232Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.820.373 4.566.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11b 3.982.091 3.732.949Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11c 838.282 833.363Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.312.386 122.467.440TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER476.624.628 428.646.813ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar171.694.514 232.714.083Ödenmiş Sermaye17 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 1.069.284 1.069.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.439.080 -1.422.488Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.439.080 -1.422.488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.439.080 -1.422.488Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler17 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları110.015.040 106.092.076Net Dönem Karı veya Zararı-61.002.977 3.922.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR171.694.514 232.714.083TOPLAM KAYNAKLAR648.319.142 661.360.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 163.332.069 175.199.174Satışların Maliyeti18 -169.930.960 -142.690.797TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.598.891 32.508.377Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-6.598.891 32.508.377Genel Yönetim Giderleri19 -6.834.819 -5.313.977Pazarlama Giderleri19 -1.144.588 -809.642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21a 3.259.638 2.174.322Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21b -4.750.635 -4.772.884ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.069.295 23.786.196Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 11.217.602 29.553.142TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleriFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.851.693 53.339.338Finansman Gelirleri23b -76.732.576 -63.393.619Finansman Giderleri23a 672.998 1.734.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-80.911.271 -8.319.325Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.908.294 12.242.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16b 19.908.294 12.242.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-61.002.977 3.922.964DÖNEM KARI (ZARARI)-61.002.977 3.922.964Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-61.002.977 3.922.964Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,61000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.592 -69.762Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11b -21.272 -87.203Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.680 17.441Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16b 4.680 17.441Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.592 -69.762TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.019.569 3.853.202Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-61.019.569 3.853.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819972BIST