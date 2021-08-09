***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-61.002.977 61.002.977 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-8.076.774 -8.076.774 -8.076.774Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-77.578 -77.578 -77.578Sermaye Arttırımı300.000.000 300.000.000 300.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487 2.133.487Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.516.658 6.320.169 49.012.063 -8.076.774 465.673.649 465.673.649Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17.064.066 -17.064.066 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)65.916.228 65.916.228 65.916.228Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.036 -44.036 -44.036Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.692.790 6.320.169 66.076.129 65.916.228 556.554.585 556.554.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.395.376 23.798.265Dönem Karı (Zararı)65.916.228 -8.076.774Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.916.228 -8.076.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.961.336 28.174.796Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.391.186 15.213.313Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.169 50.866Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 0 8.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.169 42.866Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.886.999 786.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 1.847.304 729.395Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 28.817 45.958Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.878 10.881Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.048.564 28.044.133Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22a -971.272 -55.986Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22b 5.974.674 28.178.898Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri45.162 -78.779Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler117.323 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler117.323Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 3.479.118 -5.884.291Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -39.883.357 -10.035.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.455.352 4.060.514Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.010.279 -6.785.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.010.279 -6.785.535Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.917.418 -4.628.483Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.574.928 20.862.899İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.574.928 20.862.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.047.273 -5.388.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.590.205Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.980.543 5.201.838Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.499.540 24.158.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -204.172 -209.800Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)107.941 -8.667Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.933 -141.804YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI30.815.812 9.128.812Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.958.763 -964.654Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.958.763 -964.654Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 41.745.000 11.124.384Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-7.157.840 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar13b -7.157.840Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.812.585 -1.030.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.251.240 -27.174.123Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.133.487Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.133.487Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 300.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.800.000 46.500.000Kredilerden Nakit Girişleri9.800.000 46.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-67.090.909 -340.090.909Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-67.090.909 -340.090.909Ödenen Faiz-7.931.603 -35.772.687Alınan Faiz971.272 55.986YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.040.052 5.752.954Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.040.052 5.752.954DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.350.004 5.704.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.309.952 11.456.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.309.952 32.350.004Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar86.294.792 46.401.836İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 12.823.543 555.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 73.471.249 45.846.504Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 32.797.555 25.878.968Peşin Ödenmiş Giderler2.992.967 20.896.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13a 2.992.967 20.896.297Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar49.531 157.472Diğer Dönen Varlıklar10.607.643 10.729.702İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 10.607.643 10.729.702ARA TOPLAM134.052.440 136.414.279Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 7.083 56.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR134.059.523 136.470.420DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 480.289.786 493.166.507Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20.868.409 21.582.689Binalar158.739.105 160.872.080Tesis, Makine ve Cihazlar286.992.231 292.232.059Taşıtlar204.594 241.026Mobilya ve Demirbaşlar1.875.765 2.020.354Yapılmakta Olan Yatırımlar2.138.181 6.746.798Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.113.710 5.649.384Maddi Olmayan Duran Varlıklar65.001 85.029Bilgisayar Yazılımları52.865 72.893Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.136 12.136Peşin Ödenmiş Giderler7.157.840 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13b 7.157.840Ertelenmiş Vergi Varlığı17b 48.935.834 52.403.943Diğer Duran Varlıklar10.683.432 17.724.773İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 10.683.432 17.724.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR552.340.184 569.124.217TOPLAM VARLIKLAR686.399.707 705.594.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.800.000 48.601.851İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.800.000 48.601.851Banka Kredileri5 9.800.000 48.601.851Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları43.624.464 45.384.082İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları43.624.464 45.384.082Banka Kredileri5 42.075.215 44.314.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.549.249 1.069.779Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar55.070.931 84.600.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 18.258.587 15.073.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 36.812.344 69.527.591Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.659.983 1.187.375Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)280.685 582.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 280.685 582.757Kısa Vadeli Karşılıklar4.119.789 914.179Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 4.119.789 914.179Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler131.980 506.699İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 131.980 506.699ARA TOPLAM114.687.832 181.777.640TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.687.832 181.777.640UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.582.300 27.268.669İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.582.300 27.268.669Banka Kredileri5 0 18.833.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 8.582.300 8.435.170Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.574.990 5.865.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 5.515.247 4.817.070Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 1.059.743 1.048.865Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.157.290 33.134.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.845.122 214.912.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar556.554.585 490.682.393Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.202.771 3.202.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.692.790 -1.648.754Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.692.790 -1.648.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.692.790 -1.648.754Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler18 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları66.076.129 49.012.063Net Dönem Karı veya Zararı65.916.228 17.064.066TOPLAM ÖZKAYNAKLAR556.554.585 490.682.393TOPLAM KAYNAKLAR686.399.707 705.594.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 199.061.211 122.209.462 117.785.006 78.611.189Satışların Maliyeti19 -161.952.919 -114.271.362 -90.301.789 -70.603.499TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.108.292 7.938.100 27.483.217 8.007.690Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)37.108.292 7.938.100 27.483.217 8.007.690Genel Yönetim Giderleri-5.482.050 -3.525.178 -2.956.229 -1.671.557Pazarlama Giderleri-823.939 -737.915 -358.440 -377.505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20a 7.504.666 1.784.041 2.948.758 345.216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20b -3.534.907 -1.170.351 -1.503.456 -616.500ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.772.062 4.288.697 25.613.850 5.687.344Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 39.883.357 10.035.459 12.345.778 8.175.812FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.655.419 14.324.156 37.959.628 13.863.156Finansman Gelirleri22a 971.272 55.986 666.884 25.095Finansman Giderleri22b -6.231.345 -28.341.207 -2.700.032 -11.777.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.395.346 -13.961.065 35.926.480 2.110.878Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.479.118 5.884.291 -3.863.474 1.780.129Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17b -3.479.118 5.884.291 -3.863.474 1.780.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.916.228 -8.076.774 32.063.006 3.891.007DÖNEM KARI (ZARARI)65.916.228 -8.076.774 32.063.006 3.891.007Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları65.916.228 -8.076.774 32.063.006 3.891.007Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,16000000 -0,03000000 0,08000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.036 -77.578 -94.999 -31.927Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12b -55.045 -99.459 -118.749 -40.932Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.009 21.881 23.750 9.005Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b 11.009 21.881 23.750 9.005Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.036 -77.578 -94.999 -31.927TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.872.192 -8.154.352 31.968.007 3.859.080Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları65.872.192 -8.154.352 31.968.007 3.859.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956553BIST