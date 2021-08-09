***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 22:05
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.002.977 61.002.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-8.076.774 -8.076.774 -8.076.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.578 -77.578 -77.578
Sermaye Arttırımı
300.000.000 300.000.000 300.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487 2.133.487
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.516.658 6.320.169 49.012.063 -8.076.774 465.673.649 465.673.649
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17.064.066 -17.064.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
65.916.228 65.916.228 65.916.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.036 -44.036 -44.036
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.692.790 6.320.169 66.076.129 65.916.228 556.554.585 556.554.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.395.376 23.798.265
Dönem Karı (Zararı)
65.916.228 -8.076.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.916.228 -8.076.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.961.336 28.174.796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.391.186 15.213.313
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.169 50.866
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 0 8.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.169 42.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.886.999 786.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 1.847.304 729.395
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 28.817 45.958
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.878 10.881
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.048.564 28.044.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22a -971.272 -55.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22b 5.974.674 28.178.898
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
45.162 -78.779
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
117.323 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
117.323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.479.118 -5.884.291
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -39.883.357 -10.035.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.455.352 4.060.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.010.279 -6.785.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.010.279 -6.785.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.917.418 -4.628.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.574.928 20.862.899
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.574.928 20.862.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.047.273 -5.388.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.590.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.980.543 5.201.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.499.540 24.158.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -204.172 -209.800
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
107.941 -8.667
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.933 -141.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.815.812 9.128.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.958.763 -964.654
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.958.763 -964.654
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 41.745.000 11.124.384
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.157.840 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
13b -7.157.840
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.812.585 -1.030.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.251.240 -27.174.123
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.133.487
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.133.487
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 300.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.800.000 46.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9.800.000 46.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.090.909 -340.090.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.090.909 -340.090.909
Ödenen Faiz
-7.931.603 -35.772.687
Alınan Faiz
971.272 55.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.040.052 5.752.954
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.040.052 5.752.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.350.004 5.704.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.309.952 11.456.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.309.952 32.350.004
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
86.294.792 46.401.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 12.823.543 555.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 73.471.249 45.846.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 32.797.555 25.878.968
Peşin Ödenmiş Giderler
2.992.967 20.896.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13a 2.992.967 20.896.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
49.531 157.472
Diğer Dönen Varlıklar
10.607.643 10.729.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 10.607.643 10.729.702
ARA TOPLAM
134.052.440 136.414.279
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 7.083 56.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.059.523 136.470.420
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 480.289.786 493.166.507
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20.868.409 21.582.689
Binalar
158.739.105 160.872.080
Tesis, Makine ve Cihazlar
286.992.231 292.232.059
Taşıtlar
204.594 241.026
Mobilya ve Demirbaşlar
1.875.765 2.020.354
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.138.181 6.746.798
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.113.710 5.649.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.001 85.029
Bilgisayar Yazılımları
52.865 72.893
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.136 12.136
Peşin Ödenmiş Giderler
7.157.840 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13b 7.157.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 48.935.834 52.403.943
Diğer Duran Varlıklar
10.683.432 17.724.773
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 10.683.432 17.724.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
552.340.184 569.124.217
TOPLAM VARLIKLAR
686.399.707 705.594.637
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.800.000 48.601.851
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.800.000 48.601.851
Banka Kredileri
5 9.800.000 48.601.851
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43.624.464 45.384.082
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43.624.464 45.384.082
Banka Kredileri
5 42.075.215 44.314.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.549.249 1.069.779
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
55.070.931 84.600.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 18.258.587 15.073.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 36.812.344 69.527.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.659.983 1.187.375
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
280.685 582.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 280.685 582.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.119.789 914.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 4.119.789 914.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
131.980 506.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 131.980 506.699
ARA TOPLAM
114.687.832 181.777.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.687.832 181.777.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.582.300 27.268.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.582.300 27.268.669
Banka Kredileri
5 0 18.833.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.582.300 8.435.170
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.574.990 5.865.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 5.515.247 4.817.070
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 1.059.743 1.048.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.157.290 33.134.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.845.122 214.912.244
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
556.554.585 490.682.393
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.202.771 3.202.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.692.790 -1.648.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.692.790 -1.648.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.692.790 -1.648.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.076.129 49.012.063
Net Dönem Karı veya Zararı
65.916.228 17.064.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
556.554.585 490.682.393
TOPLAM KAYNAKLAR
686.399.707 705.594.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 199.061.211 122.209.462 117.785.006 78.611.189
Satışların Maliyeti
19 -161.952.919 -114.271.362 -90.301.789 -70.603.499
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.108.292 7.938.100 27.483.217 8.007.690
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
37.108.292 7.938.100 27.483.217 8.007.690
Genel Yönetim Giderleri
-5.482.050 -3.525.178 -2.956.229 -1.671.557
Pazarlama Giderleri
-823.939 -737.915 -358.440 -377.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20a 7.504.666 1.784.041 2.948.758 345.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20b -3.534.907 -1.170.351 -1.503.456 -616.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.772.062 4.288.697 25.613.850 5.687.344
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 39.883.357 10.035.459 12.345.778 8.175.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.655.419 14.324.156 37.959.628 13.863.156
Finansman Gelirleri
22a 971.272 55.986 666.884 25.095
Finansman Giderleri
22b -6.231.345 -28.341.207 -2.700.032 -11.777.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.395.346 -13.961.065 35.926.480 2.110.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.479.118 5.884.291 -3.863.474 1.780.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b -3.479.118 5.884.291 -3.863.474 1.780.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.916.228 -8.076.774 32.063.006 3.891.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.916.228 -8.076.774 32.063.006 3.891.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.916.228 -8.076.774 32.063.006 3.891.007
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,16000000 -0,03000000 0,08000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.036 -77.578 -94.999 -31.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b -55.045 -99.459 -118.749 -40.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.009 21.881 23.750 9.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b 11.009 21.881 23.750 9.005
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.036 -77.578 -94.999 -31.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.872.192 -8.154.352 31.968.007 3.859.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.872.192 -8.154.352 31.968.007 3.859.080
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956553
BIST